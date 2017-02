2016 blev topp-år för Adyen

Först en liten presentation:

Adyen är ett teknikföretag, som arbetar med att förenkla globala betalningar.

Grunden är en plattform som kan ta emot betalningar från olika inlösare och kan hantera flera hundra olika betalmetoder i flera hundra valutor. Samma plattform används både för näthandel, mobil handel och butikskassor. Företaget har i dag 4500 kunder världen över.

I dag offentliggjorde Adyen siffror som visar att man under 2016 har hanterat 90 miljarder dollar i transaktionsvolym vilket innebär en ökning på 80 procent jämfört med 2016.

Adyen som tidigare mest hade e-handlare som kunder, har under det senaste året även stärkt sin position inom detaljhandeln, bland annat genom den globala lanseringen av Burberrys omnikanalanpassade betalningsplattform.

– Möjligheterna för innovation inom marknaden för globala betallösningar är mycket stor just nu, säger Pieter van der Does, grundare och VD för Adyen i ett pressmeddelande.

Fokus detaljhandel

Han förklarar att bolaget nu ser stor tillväxt inom detaljhandeln, som är företagets nästa stora fokusområde.

Adyens kunder inom detaljhandeln är bland annat L’Oreal, Peak Performance, Daniel Wellington och Oriflame. Under det senaste året har företaget utökat sin betalterminalslösning till att inkludera över 2700 butiker i USA och Europa.

Enkelheten är nyckeln

Dagenshandel.se har talat med Jussi Lindberg som är Adyens Nordenchef. Han förklarar bolagets snabba tillväxt dels med att företagets gamla kunder som Netflix och Spotify haft en strålande tillväxt sedan de började sitt samarbete med Adyen:

– Genom att göra transaktionshanteringen betydligt enklare för dem har de fått lättare att gå in på nya marknader, säger han.

Det kan kunder vittna om:

– Samarbetet med Adyen tillåter oss att samla alla betallösningar via en och samma plattform, vilket förbättrar köpet för både våra kunder och våra anställda, säger Kasper Svingholm Poulsen, medgrundare till Joe & The Juice,och framhåller att arbetet tillsammans med Adyen har varit en avgörande faktor för juice-kedjans tillväxt eftersom de tillåter dem att snabbt komma in på nya marknader. Rätt infrastruktur finns redan på plats.

Expanderar

Under 2016 har Adyen rullat ut sin tjänst världen över och expanderat sin lokala kortinlösenkapacitet till USA, Brasilien, Hong Kong och Australien. Företaget har även fortsatt att utöka sina lokala betalmetoder i fler länder med bland annat med WeChat Pay i Kina och Oxxo i Mexiko.

Jussi Lindberg berättar att företaget under förra året fick en rad nya globala detaljhandelsvarumärken som kunder, samtidigt som exempelvis Nike som anslöt sig redan 2014 nu har rullat ut lösningen i sina butiker världen över.

Han menar att e-handelsföretag relativt snabbt kan implementera en ny betalväxel och att det för stora butikskedjor tar längre tid – terminaler ska installeras, personal utbildas och kassasystem bytas – men när systemen väl är på plats är utväxlingen enorm. De samarbeten som ingicks under fjolåret kommer att visa sin potential under 2018-2019.

Lönsamt

– Vår resa har precis börjat, säger Jussi Lindberg.

Ett hägrande mål är att Adyen ska omsätta en triljon dollar om året. Inte i morgon och inte nästa år – men Jussi Lindberg tror inte att det kommer att dröja så många år innan bolaget är där.

Adyen har varit lönsamt varje år sedan 2011. Lönsamheten ökade under 2016.