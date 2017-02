Apoteket stärkte resultatet

Det är en ökning med 3,7 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 46 procent till 687 miljoner kronor och rörelsemarginalen steg till 3,4 procent. – Jag kan med glädje konstatera att försäljningen har ökat och vi har överträffat vårt långsiktiga mål på 3 procents rörelsemarginal, kommenterar Apotekets vd Ann Carlsson resultatet i ett pressmeddelande. Fler kunder och sänkta kostnader Vidare skriver Apoteket AB att antalet kunder har ökat under året, både på apotek och i e-handel. Kedjan har under 2016 öppnat 13 nya apotek. Idag har Apoteket AB 2,2 miljoner medlemmar i sin kundklubb och skriver att de därigenom i större utsträckning kan ge riktade erbjudanden till kunderna. Under året har även de digitala tjänsterna utvecklats – med syfte att ”förbättra och förenkla kundernas apoteksärenden.” Samtidigt har man fortsatt sänka kostnaderna, bland annat genom förnyelse av IT-plattformen och minskade kostnader på centrala enheter. Sammanfattning av helåret 2016 (helåret 2015 inom parentes) Nettoomsättningen ökade till 20 325 (19 599) miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 687 (469) miljoner kronor och rörelsemarginalen förbättrades till 3,4 (2,4) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 637 (458) miljoner kronor.