Coca- Cola stäms för mörklagd hälsorisk

Coca-Cola och The American Beverage Association anklagas för att vilselett allmänheten om hälsoriskerna med läsk och sambandet mellan fetma och läsk, bland annat genom att förvanska forskning, i den stämning som lämnats in av The Center for Science in the Public Interest på uppdrag av Praxis Project.

SvT rapporterar om hur läskbolaget anklagas för att använda samma taktik som tobaksbolagen gjorde på 50- och 60-talet.

Enligt en rapport, som publicerat i New York Times, har Coca.Cola spenderat 120 miljoner dollar på forskning och annat mellan 2010 och 2015 för att lägga ut dimridåer kring hälsorisker kopplade till läsk.

Läsksuget går ner

Och amerikanska läskindustrin känner på motvind.

2015 var amerikanska läskkonsumtionen den lägsta sedan 1985, skriver Time. Mest sjönk efterfrågan på ”diet-”-läsk.

Det var elfte året i rad som försäljningssiffrorna gick ner, rapporterar Beverage Digest. Totala volymen gick ned med 1.2 procent in 2015, att jämföra med en nedgång på 0,9 procent året före.

Skatter och mer hälsomedvetna val

Förklaringarna sägs vara mer hälsomedvetna val: konsumenterna väljer bort aspartam och tänker också på kaloriintaget.

Dessutom har flera amerikanska städer infört skatt på läsk, något som också bland annat SvT Nyheter har rapporterat om. First ut var Berkeley i Kalifornien. Philadelphia, San Francisco, Oakland och Boulder i Colorado är andra städer som går samma väg.

Världshälsoorganisationen WHO har rekommenderat världens regeringar att införa den här typen av skatt för att bekämpa bland annat fetma och diabetes.

Stämningen från Praxis Project skulle kunna innebära ytterligare restriktioner kring marknadsföringen samt andra åtgärder som kan komma att minska läskförsäljningen, till exempel varningstexter på etiketter, skriver SvT Nyheter.

Både ABA och Coca-Cola har tillbakavisat kritiken.