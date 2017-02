De utvidgar samarbetet med Plantagen

Det framgår av ett pressmeddelande från Byggmax, där det mål som kommunicerades vid bokslutskommunikén i januari, att öppna 8-12 nya Byggmaxbutiker under 2017, upprepas med specificerade lägen för sex av dem: tre Byggmaxbutiker kommer att öppna i Skene, Östhammar och Söderhamn under det andra och tredje kvartalet, och de tre nämnda Skånska Byggvaror-butikerna kommer att invigas under våren.

Plantagens ägare Ratos nya vd Magnus Agervald, som även är bolagsansvarig för Plantagen, var tidigare vd för Byggmax.

Skånska Byggvaror delar sedan tidigare lokaler på flera håll med Plantagen, som är Ratos näst största innehav efter Bisnode och enligt Ratos hemsida har Magnus Agervald som styrelseordförande. Enligt vad Ratos uppgav till Nyhetsbyrån Direkt vid förvärvet i höstas hade Magnus Agervald, som då inte hade tillträtt som vd i Ratos, involverats i de diskussioner som ledde fram till Ratos Plantagenköp.