Det här är skyltföretagets mål

Det framgår av bolagets finansiella mål som offentliggjordes på onsdagsmorgonen. Under 2016 uppgick omsättningen till 142 miljoner kronor och rörelsemarginalen landade på 6,0 procent.

Zetadisplay anger också att den årliga tillväxten i genomsnitt ska uppgå till 25 procent, organiskt och genom förvärv.

”Ambitionen är att Zetadisplay ska vara en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av branschen i Europa, och därmed prioritera tillväxt med god lönsamhet över tid. Under januari lämnades en preliminär ansökan in avseende en notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under 2017″, skriver det First North-noterade bolaget.

Zetadisplay har även fastställt en utdelningspolicy. Utdelningen ska motsvara minst 25 procent av bolagets vinst efter skatt, med hänsyn tagen till finansiell position och soliditet. Syftet med policyn är att säkerställa att koncernens resurser används på optimalt sätt för att ge aktieägarna en god avkastning och långivare finansiell stabilitet.

Zetadisplays aktie har sedan årsskiftet stigit med drygt 40 procent och räknat ett år tillbaka är uppgången 190 procent.