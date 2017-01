Fastighetsjätte i partnerskap med Pokémon

Unibail-Rodamco, Niantic och Pokémon Company International ska tillsammans lansera Pokéstops och gym i 58 av sina köpcentrum i Europa under de kommande månaderna.

Unibail-Rodamco skriver i ett pressmeddelande att de kommer att lansera 1000 PokéStops och gym i sina centrum. Detta är det första exklusiva samarbetet för Pokémon GO i Europa.

Man framhåller att det är första gången i Europa som köpcentrum kommer att släppa Pokémon GO spelet, och att detta kommer att ge en ny spännande upplevelse för besökarna.

–Vi har ett historiskt avtal med Niantic, där vi arbetar tillsammans för att berika besökarnas upplevelser i våra centrum genom deras innovativa augmented reality spel”, förklarar Jean-Marie Tritant, Chief Operating Officer på Unibail Rodamco i pressmeddelandet.

John Hanke, vd, Niantic, Inc. förklarar att Pokémon GO skapats för att uppmuntra spelare att röra på sig, interagera med andra och utforska världen omkring sig och han menar att samarbetet med Unibail-Rodamco innebär att spelarna kan spela inomhus under vintern.

– Varje destinationscenter i Europa kommer att lansera ett stort antal PokéStops och gym för tränare och deras vänner att uppleva tillsammans inom en rolig och social atmosfär, säger han vidare.