Fler nya företag under 2016

Under förra året registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket. Det är 4 168 fler i jämförelse med 2015. – 2016 blev totalt sett ett starkt år för nyföretagandet, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Under 2016 ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent (3,6 procent år 2015).

– Nyföretagandet ökade under första halvåret, backade under juli-augusti och återhämtade sig sedan till viss del under hösten, säger Ulf Karnell.

Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen. Fler och fler väljer aktiebolagsformen framför att vara enskild näringsidkare eller att starta handels- och kommanditbolag, konstaterar Bolagsverket.