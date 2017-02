Gunnebo fortsätter strukturera om

– Svaret är ja. Det har varit på de här nivåerna ett antal år, och det ser jag behöver fortsätta. Vi har bytt ut chefen för Europa, som är 2/3 av vår affär men med en marginal som är väsentligt lägre än de andra regionerna. Jag anser att det inte finns någon naturlag som säger att vi ska behöva ha lägre marginal i Europa, men jag inser också att det är ett svårt område, ingen ‘quick-fix’, säger Henrik Lange.

Gunnebos rörelsemarginal exklusive engångskostnader i Europa uppgick till 4,4 procent under 2016, klart under sjuprocentsmålet som för första gången som helhet nåddes för koncernen under 2016.

I kronor var rörelseresultatet i Europa 172 miljoner kronor exklusive engångskostnader på 59 miljoner kronor, det vill säga strukturförändringarna uppgick till en hel tredjedel av rörelseresultatet.

Henrik Lange vill inte uttala sig om uthålligheten i den nu uppnådda koncernmarginalen, men säger som en ledtråd att målet har nåtts som ett resultat av ständig förbättring under 2-3 år (han tillträdde som vd för 1,5 år sedan).

Gunnebos organiska tillväxtmål, 5 procent, bommades däremot rejält: facit 2016 blev 1 procent, om än med en stark avslutning med plus 3 procent under det fjärde kvartalet.

Hur ser du på utsikterna för att tillväxten skjuter fart?

– Tittar du tillbaka historiskt har vi aldrig eller väldigt sällan varit på målnivån 5 procent. Vi jobbar på att hitta tillväxt och jobba på ett bättre sätt, med exempelvis en ny chef i USA som jobbar på att bland annat använda vårt distributörsnät på ett smartare sätt, och utveckla produkter i USA.

Beträffande produktutveckling och möjligheten att ta ut högre priser än konkurrenterna nämner han att Gunnebo i början av mars tillsammans med en ännu hemlig pilotkund ska lansera en ny detaljhandelslösning vid en detaljhandelsmässa i Düsseldorf i mars.

Henrik Lange anser apropå USA inte att Gunnebo påverkas nämnvärt av att den protektionistiske Donald Trump har blivit president i landet.

– Nej, vår verksamhet i USA är nästan helt självförsörjande, med amerikansk tillverkning i USA. Det är väl i så fall om det kommer att fokuseras eller investeras mer i säkerhet, så kan det eventuellt finnas möjligheter för Gunnebo, men det är inget som jag ser som särskilt uttalat.

Några större förvärvsplaner hyser Gunnebo-vd:n inte:

– Vi har radarn på, men det är inget som är hett just nu, säger han efter att ha nämnt att han när han började som vd snarare ville på ordning på alla tidigare förvärv, även om ”förvärvsresan inte har avstannat”.