Ica-vd: ”Vi flyttar fram positionerna online”.

Marknadstillväxten i Sverige var fortsatt trög, men bolaget tar marknadsandelar över hela linjen och utvecklingen inom såväl online-försäljning som för den baltiska verksamheten och för apoteket Hjärtat är särskilt glädjande.

Det säger vd Per Strömberg till Nyhetsbyrån Direkt.

Lösplock ett glädjeämne på nätet

– Vi är trygga med att vi flyttar fram positioner online, där särskilt lösplock utvecklats väl – medan färdiga matkassar växer något mindre, säger han.

Under det fjärde kvartalet ökade online-försäljningen med 47 procent, i nivå med de plus 46 procent som rapporterades för föregående kvartal. Någon officiell statistik finns ännu inte, men andra aktörer har talat om en tillväxt i storleksordningen 30 procent, enligt Per Strömberg.

Antalet butiker som är aktiva med online-försäljning uppgick vid årsskiftet till 204, en ökning med 11 sedan slutet på det tredje kvartalet. Den långsiktiga visionen om att 300-350 butiker ska kunna erbjuda försäljning via internet kvarstår.

Fortsatt stark eko-ökning

Den svenska marknaden i helhet växte med måttliga 0,3 procent i det fjärde kvartalet, enligt preliminär statistik. För ICA:s ekologiska varor var tillväxten dock fortsatt stark, med en uppgång på 18 procent under året.

– Det är ett väldigt sug efter ekologiskt, men en generell bristsituation bromsar tillväxten. Hade vi haft tillgång till fler ekologiska produkter hade vi kunnat sälja ännu mer, säger Per Strömberg vidare.

Rimi slår marknaden i Balktikum

ICA:s baltiska verksamhet under namnet Rimi Baltic rapporterar en ökning av försäljningen i lokal valuta med 4,6 procent, mer än dubbelt så mycket som marknadstillväxten om 2,0 procent.

Bolaget har precis köpt den litauiska livsmedelskedjan IKI, ett köp som kommer att göra ICA till den näst största aktören i regionen.

– Vi arbetar med att få godkännande från konkurrensmyndigheterna och har börjat planera för den kommande integrationen, säger vd:n.

Godkännande väntas som senast under årets fjärde kvartal, men det kan också ges tidigare. Några indikationer på när ett beslut kan fattas har bolaget ännu inte hunnit få.

Kunder gillar recept på nätet

För Apotek Hjärtat uppgick den justerade tillväxten under årets tre sista månader till 4,2 procent, strax under den bedömda marknadstillväxten om 4,4 procent.

– Ökningen av online-försäljningen är väldigt tydlig, vi ökar med 130 procent i det fjärde kvartalet. Mobilt bank-id har gjort det enklare för kunder att hämta ut receptbelagda produkter via nätet, säger Per Strömberg.

”Bra ordning på logistiken”

Ett återkommande tema har en tid varit en förhöjd kostnadsnivå till följd av ICA:s stora logistikprojekt. Kostnaderna väntas dock klinga av under 2017 och fördelarna ska successivt bli alltmer tydliga.

– Vi har fått bra ordning på logistiken och leveranserna till butikerna fungerar väl i dag, efter sommarens störningar. Men vi har ett fortsatt arbete med att få ned kostnader och öka effektiviteten i logistiken under 2017. Mot slutet av året hoppas vi att det ska se riktigt bra ut, säger ICA-chefen.

Bolaget driver också ett stort it-projekt, vilket är en delförklaring till att investeringarna ökar under 2017 jämfört med året innan.

– Generellt rullar it-projekten på bra, summerar Per Strömberg projektet.

Minskat resultat för banken

För ICA Banken minskade rörelseresultatet till 6 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, från 22 miljoner för ett år sedan.

– Vi har påverkats negativt av de låga räntorna, nya kortavgifter och mindre kontanthantering. Vi håller på med en omställning som jag tycker fungerar bra. Vår nya företagsbank inom banken går väldigt bra och ICA Försäkring utvecklas väl. Inte minst försäljningen inom Försäkring har gått väldigt väl, säger ICA Gruppens vd.

Kraftig resultatförbättring för Hemtex

För Hemtex, där åtgärder planeras för att lyfta den ”otillfredsställande” lönsamheten, visade det fjärde kvartalet en kraftig resultatförbättring.

– Vi hade en bra avslutning på året. Vi gör stora förändringar på sortimentskedjan, vi kommer att arbeta med lägre ordinariepriser i butikerna och använda oss mindre av reor under 2017. Vi tror att vi är på rätt väg, säger Per Strömberg, och lyfter särskilt fram en framgångsrik julförsäljning.

Ica redovisar ett rörelseresultat på 1 029 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1 019 miljoner kronor, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Styrelsen föreslår en utdelning om 10:50 kronor per aktie för helåret (10:00). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 10:17 kronor.