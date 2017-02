Medlingsinstitutet: löner + 2,3 procent januari-november

Löneökningarna i ekonomin som helhet uppgick till 2,3 procent under perioden januari till och november. I näringslivet uppgick de till 2,2 procent.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt jämfört med motsvarande period föregående år. Jämför man enbart november 2016 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,3 procent för hela ekonomin.

Löneökningstakten i konjunkturlönestatistiken revideras fortlöpande upp. Det beror på att retroaktiva löneutbetalningar periodiseras tillbaka till den månad lönen tjänades in. Månadsutfallen blir definitiva först efter tolv månader. Under stora avtalsår som 2016 brukar lokala förhandlingar bli klara jämförelsevis sent på året, varför revideringarna då är större än andra år.

– Vi räknar med att löneutvecklingen under de första elva månaderna 2016 landar på 2,4 procent i ekonomin som helhet, när siffrorna väl blir definitiva. De återstående revideringarna väntas främst påverka löneökningarna för anställda i kommunerna och staten. För kommunerna innebär det löneökningar upp mot i genomsnitt 3 procent under dessa månader, säger Valter Hultén på MI i en komentar.

Löneökningarna 2015 var 2,3 procent i näringslivet och 2,4 procent i ekonomin som helhet.

– Löneökningstakten sammantaget under de första elva månaderna ser ut att ligga på ungefär samma nivå som under 2015, säger Valter Hultén.