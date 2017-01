Nelly och Financial Services förbättrade Qliro-resultat

Qliros resultatförbättring under det fjärde kvartalet, 48 mot 6,1 miljoner mätt i justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar, drevs bland annat av att bruttomarginalen ökade med 4,2 procentenheter till 18,7 procent.

Detta ”främst drivet av Nellys fokus på egna varumärken och fortsatta arbete med sortimentsstrategin samt Qliro Financial Services fortsatta resultatökning”, skriver e-handelskoncernen i bokslutskommunikén.

Nellys rörelseresultat ökade till drygt 30 miljoner kronor från minus 4,1 miljoner ”gynnat av den generella försäljningsökningen, en större andel försäljning av egna varumärken och en förbättrad sortimentsstrategi”.

Resultatet före skatt i betallösningsdelen Qliro Financial Services steg till 11,2 från 0,2 miljoner kronor i kvartalet, efter att rörelseintäkterna steg med 70 procent till 72 från 42 miljoner kronor.

Betalningslösningen Qliro One, en del av Qliro Financial Services, uppges ha fått ”ett mycket positivt mottagande” utanför Qliro Group.

Under det första kvartalet kommer en ny betallösning som möjliggör för konsumenter att betala fakturor på Qliros hemsida, ”Qliro Click”, att lanseras inom ramen för Qliro Financial Services. En pilotlansering av denna lösning uppges ha genomförts med framgång under det fjärde kvartalet.

Vad gäller tillstånd från Finansinspektionen om att verka som kreditmarknadsbolag, något Qliro tidigare har sagt att det väntade sig före årsskiftet, skriver bolaget att dialogen med myndigheten har fortsatt under kvartalet.