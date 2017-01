Next: Försäljningen fortsätter ner

I ett så kallat trading statement redovisar Next Brand en minskning av försäljningen av fullprisvaror om 0,4 procent för de 54 dagar under perioden 1 november till 24 december. För Next Retail, som är del av Next Brand, sjönk fullprisförsäljningen under samma 54 dagar med 3,5 procent. Här var en uppgång på 0,5 procent väntad, enligt Bloomberg News.

Next är inne i sitt verksamhetsår 2016/17 som avslutas januari 2017.

För verksamhetsåret 2016/17 väntas den totala fullprisförsäljningen att minska med 1,0 procent. Tidigare har bolaget gett ett prognosspann på -1,75 till +1,25 procent. Vinst före skatt spås nu uppgå till 792 miljoner pund (tidigare prognosspann 785-825).

”Faktum att försäljningen fortsatte att sjunka under det fjärde kvartalet, även efter årsdagen för starten av nedgången i november 2015, gör att vi tror att den cykliska nedgången i vad konsumenten spenderar på kläder och skor fortsätter in i nästa år”, skriver Next.

Bolaget räknar upp två till faktorer som kan komma att pressa försäljningen framöver:

Eventuellt ytterligare press på allmän konsumtion då inflationen börjar minska realinkomsttillväxten.

Devalveringen av pundet väntas leda till att jämförbara priserna ökar men inte mer än med 5 procent vilket kommer att pressa försäljningsintäkterna med cirka 0,5 procent-

På grund av ovanstående spår bolaget för 2017/18 en total fullprisförsäljning i spannet -4,5 till +1,5 procent vid konstanta valutor. Resultat före skatt väntas hamna i intervallet 680-780 miljoner pund.

Enligt mäklarkommentarer är bolagets prognoser något svaga och flera konstaterar att det ser ut att bli ännu ett tufft år för bolaget.

Bolaget räknar med ett kassaöverskott på 255-345 miljoner pund och avser därför att ge fyra extraordinära kvartalsutdelningar på 45 pence styck, med start i maj 2017.