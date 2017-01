Ny ägare för kometbolaget

Brittiska/europeiska riskkapitalbolaget Palamon Capital Partners har köpt 75 procent av strump- och underklädesföretaget Happy Socks för mer än en halv miljard kronor.

Palamon kommer också att skjuta till ytterligare 40 miljoner kronor.

Grundarna kvar

Säljer gör finansmannen Mikael Kamras riskkapitalbolag Scope, som varit hälftenägare under två år.

Grundarna Viktor Tell, kreativ chef, och Mikael Söderlindh, vd, är kvar som delägare. Tillsammans kommer grundarkollektivet att ha kvar ett 25-procentigt ägande.

Mikael Söderlindh är kvar som vd ”tillsvidare”, i en formulering som han själv använder i ett mejl till Dagens Handel.

Satsar nytt på manchester och butik

Viktor Tell och Mikael Söderlindh är redan igång med ny satsning: dam- och herrmodemärket The Cords & Co som fokuserar på manchesterplagg för dam och herr.

Lanseringen sker via både egen nätbutik och återförsäljare. I augusti är det dags för sex egna butiker (bland annat i Stockholm, Paris och Tokyo).

För duon tror på fysiska retail, även om just deras strumpbolag började som renodlad e-handlare.

– Många säger att retail inte är någonting att satsa på, att allt ska satsas digitalt. men som vi ser det är egna butiker en dörröppnare, även för den digitala marknaden bara man gör dem rätt, säger Mikael Söderlindh till Dagens industri.