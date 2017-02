Ny delägare för Kampen i finsk storaffär

Kamppi, Helsingfors. Foto: Allianz

Centralt belägna Helsingforscentrumet Kamppi, eller på svenska Kampen, ligger ”mitt i smeten” vid stadens centrala trafikknutpunkt, med tunnelbana, spårvagn och bussar.

Kampen har en total uthyrningsbar area om cirka 44 700 kvadratmeter med 110 butiker, 40 restauranger/caféer, ett snabbköp, en nattklubb och en bowlinghall. De största hyresgästerna är S-Group, Ruokakesko, Bestseller (med varumärken som Vero Moda, Only, Jack & Jones, Name It) och Clas Ohlson. Välkända internationella varumärken är: Calvin Klein, Björn Borg, Burger King, Cubus, Espresso House, Guess, Stadium, Starbucks och Subway.

TH Real Estates förvärv av 50 procent är en av de största enskilda fastighetstransaktionerna någonsin i Finland.

Säljaren är en fond som förvaltas av det globala investment management-företaget Barings.

– Den här affären visar även att det finns en stark efterfrågan globalt för högkvalitativa finska fastigheter, säger Thomas Persson, projektledare, på Cushman and Wakefield som varit rådgivare till TH Real Estate i affären.

TH Real Estate förväntas tillträda fastigheten i juni. Den andra hälftenägaren är Allianz.

Under 2016 hade Kamppi 42 miljoner besökare1, vilket är den högsta uppmätta besökssiffran för något köpcentrum i Norden, berättar Fastighetsvärlen.se.