Nytt handelskvarter vid Stureplan

Nordeas bankkontor i hörnet Humlegårdsgatan/Grev Turegatan med adress Humlegårdsgatan 12 i Stockholm byggs till hösten 2017 om till handelsytor om 1 100 kvadratmeter.

Totalt är det tre plan i fastigheten som konverteras till handelsyta och fastigheten får en ny öppen fasad i två plan. Uthyrningen av ytorna pågår och enligt ett pressmeddelande blir utbudet klassiskt och kompletterande till butikerna i Bibliotekstan och NK.

Vilka som flyttar in och hur stora respektive yta blir framgår ännu inte.

Konceptet för det nya kvarteret beskrivs som personligt men med inspiration från europeisk storstadsmiljö. Fastigheterna längs Humelgårdsgatan har under senare år genomgått stora förändringar och området har fått tillskott av butiker som Boggi Milano, Crockett & Jones, Baron och Morris. Därtill finns restauranger som Brillo och Hillenberg i kvarteret.

– Vi vill skapa ett utbud som gör kvarteret mer levande och attraktivt i en tidlös stil. Tillsammans med vår uppdragsgivare har vi en hög ambitionsnivå om att ta in hyresgäster som bidrar till både fastigheten och området, säger Jens Linderstam, Head of retail services på Cushman & Wakefield som sköter uthyrningen.