Starkt år för XXL

XXL redovisar en nettoomsättning på 2 151 miljoner norska kronor för fjärde kvartalet 2016, oktober till december, jämfört med motsvarande kvartal 2015 då omsättningen låg på 1 831 miljoner – en ökning på 18 procent. Resultatet, EBITDA, ökade under kvartalet med 25 procent till 286 miljoner norska kronor.

Sportkedjan redovisar en omsättning under helåret på 7 813 miljoner norska kronor, jämfört med 6 487 miljoner under 2015, vilket motsvarar en ökning på drygt 20 procent. Vinsten stärktes från fjolårets 725 miljoner norska kronor till 824 miljoner under 2016.

Tillväxten drivs av nya etableringar, under året öppnade totalt 12 nya varuhus. Mätt på jämförbara enheter var ökningen 7,5 procent. I slutet av året fanns totalt 64 XXL-varuhus. Under helåret växte e-handeln med 60 procent.

XXL växer på samtliga marknader; Norge, Sverige, Finland och Danmark (finns inga jämförelsesiffror för 2015).

Kajsa Åström/Habit