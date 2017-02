Visita: Utrymmet för löneökningar mycket begränsat”

Antje Dedering anser att LO:s ”så kallade” låglönesatsning strider mot industrinormen.

– Jag menar att vad det egentligen handlar om är att man från LO:s sida vill bryta principen att industrin sätter ett kostnadstak som ska gälla för hela arbetsmarknaden, sade Antje Dedering.

Från Visitas håll är man kritiska till att ingångslönerna som andel av snittlönen har ökat kraftigt under senaste åren. Detta försvårar enligt Visita för företagen att belöna kompetens som vill stanna kvar inom branschen.

– Ingångslönerna kan inte öka mer än det generella påslaget, sade Antje Dedering.

Visitas vd Eva Östling påpekade också att även om det går bra för besöksnäringen har flera frågor som avgörs utanför avtalen haft eller kan ha negativ påverkan.

Hon pekar på att representationsavdraget försvunnit, en flygskatt och kilometerskatt som tunga för sektorn.

– Ungdomsarbetsgivarna i vår näring har fått ökade kostnader med 13,5 procent, sade Eva Östling, och tillade att ”utrymmet är förbrukat”.

Eva Östling konstaterade att ”längre avtal är positiva för alla inblandade”. Samtidigt påpekade Antje Dedering att avtalets längd beror på kraven och hon vill ogärna ge sig in i någon diskussion om längd.

Enligt en första beräkning från Visita så innebär kraven från HRF som presenterades på tisdagen löneökningar med 3,1 procent.

Facken inom industrin kräver löneökningar på 2,8 procent, men LO har en samordning där de som tjänar under 24 000 kronor per månad ska få 672 kronor per månad.