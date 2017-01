Zalandos försäljning svagare än väntat

Zalando-aktien backar på Frankfurtbörsen efter preliminära försäljningssiffror som antyder att tillväxten under det fjärde kvartalet var svagare än väntat, 25-26 procent mot väntade 30 procent.



Försäljningen uppgick till preliminärt cirka 1.086-1.094 miljoner euro under kvartalet, mot förväntningar på 1.131 miljoner enligt Bloombergs sammanställning. Det motsvarar en tillväxt på 25-26 procent mot väntade 30 procent.

Rörelseresultatet var däremot i linje med eller bättre än förväntningarna med 81-104 miljoner euro mot väntade 84 miljoner euro enligt Bloombergs sammanställning, och Rubin Ritter, vd, är nöjd med kvartalet enligt vad han säger till Nyhetsbyrån Direkt.



–Lönsamheten är fantastisk, särskilt för helåret. Kombinationen av stark marginalexpansion och fortsatt hög försäljningstillväxt är verkligen anmärkningsvärd, säger han och betecknar det gångna kvartalet som bolagets mest framgångsrika någonsin, utan att gå in på orsaker till varför försäljningstillväxten under det fjärde kvartalet kom in lägre än förväntningarna.



Efter vår något långsammare tillväxt i det tredje kvartalet tvivlade somliga på om vi kunde accelerera igen, men det fjärde kvartalet visar att det tredje bara var en temporär och huvudsakligen väderbetingad svaghet”, säger han beträffande tillväxten, som preliminärt uppgick till cirka 23 procent. Guidningen var en tillväxt i den övre delen av spannet 20-25 procent.



Inför 2017 kommer Zalando fortsätta att fokusera på tillväxt framför lönsamhet, säger han också, men väntar med detaljerad guidning till 1 mars, då en definitiv bokslutskommuniké också publiceras (Zalandos rapporter brukar inte avvika nämnvärt från preliminära siffror).

–Vårt fokus är fortfarande tillväxt på medellång och lång sikt, som vi sade i oktober. Vi vill fortsätta göra rätt investeringar för att växa på lång sikt, eftersom vi alltjämt är små relativt de möjligheter som finns att växa på den totala marknaden. Så det kommer att vara fokus även framöver, precis som under de senaste tre åren”, säger han.

Zalando-aktien var en knapp timme efter öppning ned drygt 3,5 procent på Frankfurtbörsen. Nätmodehandlaren är Kinneviks klart största innehav och stod den 30 september i fjol för 28 miljarder kronor av portföljens värde på 75 miljarder. Kinnevik B var ned 1,0 procent strax före klockan 10, mot minus 0,7 procent för OMXS30.