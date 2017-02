Det är lätt att bli imponerad även för en skeptiker. På besök på detaljhandelsmässan NRF Big Show i New York är det mesta stort och omfångsrikt, allt från storleken på it-satsningarna i montrarna till deltagarnas kostymer.

På Times Square blinkar jätteskärmar med knivskarp upplösning fram sina reklam- och teaterbudskap. Någonstans högt ovanför balanserar top-floor-barerna på skyskrapornas tak.

Imponerad blir man också av personaltätheten i Manhattans butiker. Hälsningsfraser som ”Hi, how are you doing” och ”Welcome” duggar tätt över besökarna. Som svensk känns det aningen ovant och man funderar en stund över hur pass detaljerat svaret skall vara. Ska man ställa en motfråga eller räcker det med ett leende?

Imponerande är också vältaligheten hos butikspersonalen. Även under mässveckan, då butikssightseeingen var omfattande, märktes ingen trötthet hos butiksfolket. Också oanmälda besök fick glada, initierade visningar av allt från mode- till sportbutiker. I Adidas flaggskeppsbutik fanns till och med ett speciellt team som var ansvarigt för kundupplevelsen.

Gott om inspiration att ta med sig hem alltså. Även om kanske det mesta låter lite snajsigare på engelska. När jag, aningen matt efter tidsskillnaden och i behov av koffein, vid hotellfrukosten fick frågan vilket kaffe som önskades svarade jag ”A cappuccino, a giant one”. Killen i baren svarar inte ett enkelt ”I´ll fix that”. Han ser istället allvarligt på mig och säger: ”I can make that happen”. Kanske en sentens att ta med sig in i 2017…

